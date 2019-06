La CASS reclama 210.000 euros a una cinquantena de deutors de cotitzacions

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va publicar ahir un edicte al BOPA per reclamar deutes en cotitzacions a una cinquantena de titulars o representants legals d’empreses que no han pogut ser localitzats. En total, la quantitat reclamada és de 210.000 euros i la majoria de deutors són treballadors per compte propi. Les quantitats reclamades oscil·len entre el centenar d’euros i els prop de 20.000. A l’edicte, la CASS recorda que els deutes s’han de fer efectius al gabinet jurídic en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació al BOPA (és a dir,