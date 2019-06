L'informe IMACA destaca que l'augment de les campanyes afavoreix la disminució del nombre de sancions

L'ACA alerta de l'increment d'infraccions al voltant El president de l'ACA, Enric Pujal, el director de Mobilitat, Jaume Bonell i el director d'Actua Innovació, Marc Pons, durant la presentació de l'informe IMACA ACA

Actualitzada 27/06/2019 a les 13:43

Redacció Andorra la Vella

L'Automòbil Club Andorra ha alertat de l'augment d'infraccions de conductors que circulen pel Principat, durant la presentació de l'informe de mobilitat (IMACA) que han realitzat durant el 2018. Segons el document, durant l'any passat hi va haver 513 accidents, un 2,7% menys que el 2017, dels quals cinc van ser mortals. Pel que fa a les sancions, des de l'ACA es van comptabilitzar 19.933, xifra que representa un 34,37% més que l'any anterior. Tot i així, han destacat que proporcionalment, el nombre de sancions ha disminuït en mesura que augmenten les campanyes, ja que s'han detectat 2.214 infraccions en nou períodes de control. Les infraccions per excès de velocitat han augmentat un 36,51% (16.343) mentre que el nombre de positius en consum d'alcohol i drogues també ha incrementat un 37,5% respecte el 2017. En aquesta infracció, els conductors de 30 a 49 anys suposen un 52,32% més i els de 18 a 21 un 50,79%. Un total de 231 persones han estat multades per no respectar els senyals de prohibició, xifra que representa un increment del 97,44%, i 305 per no fer-ho amb la senyalització horitzontal a la calçada (un 89,44% més que l'any anterior). Finalment, els sancionats per circular amb problemes amb l'assegurança ha augmentat un 26,96%, ja que 29 conductors ho feien sense tenir-ne i 602 no duien els respectius papers.