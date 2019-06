Actualitzada 27/06/2019 a les 06:58

El Govern, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va aprovar ahir la contribució d’un total de 210.000 euros per a deu programes de les Nacions Unides a Nova York i Ginebra, dividits en 170.000 euros per als vuit projectes de la ciutat americana i 40.000 per a dos de la suïssa.