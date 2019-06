Campanya de controls d'alcohol i droga a conductors

La policia avisa que durant tot el mes de juliol durà a terme un seguit de controls preventius i sancionarà les taxes superiors a 0,2 grams d'alcohol per litre de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors

Actualitzada 27/06/2019 a les 12:59

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia durà a terme una campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues durant tot el mes de juliol. Els agents duran a terme un seguit de controls preventius, seguint el pla d'actuació marcat pel Ministeri de Justícia i Interior, a fi de millorar la seguretat viària en general, reduir el nombre d'accidents provocats pel consum d'alcohol, així com sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir en aquestes condicions.

Tal com preveu el Codi de Circulació, se sancionarà les taxes superiors a 0,2 grams d'alcohol per litre de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. La policia recorda que es procedirà a la detenció per taxes d'alcoholèmia superiors a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals.

