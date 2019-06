S'ajorna el judici contra l'exdirector de la presó per revelar informació

El Tribunal de Corts va decidir ahir ajornar el judici contra qui era director del centre penitenciari de la Comella l’any 2014, que està processat per revelar informació des de la posició que li atorgava el seu càrrec. L’ajornament es produeix com a conseqüència de la demanda de la defensa de declarar la nul·litat de part de les proves presentades pel ministeri fiscal, ja que aquestes consisteixen en unes escoltes telefòniques pertanyents a una altra causa i el Tribunal Constitucional prohibeix presentar proves d’altres casos. La fiscalia demana dos anys d’inhabilitació per a l’exdirector com a presumte autor d’un delicte