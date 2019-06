L’AREB creu que la mala praxi del nucli dur del banc va provocar que els Estat Units acabessin amb l’entitat i que és responsable pels danys causats

L’Estat, a través de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), reclama als germans Higini i Ramon Cierco i a Joan Pau Miquel 479 milions d’euros dins d’una demanda civil per la mala praxi que van fomentar i permetre a BPA. L’Estat creu que va ser la forma de portar el banc per part del nucli dur de l’entitat la que va portar els Estats Units a fer la nota que va significar la mort immediata de BPA, en què se l’acusava de ser una entitat de primer risc en blanqueig de capitals, en quedar bloquejada de cop per tota la