Atropellat un home a l'avinguda Tarragona El ferit ha estat traslladat conscient a l'hospital Alexandra Muratet

Actualitzada 26/06/2019 a les 14:03

Redacció Andorra la Vella

Un home ha estat atropellat aquest migdia per un vehicle amb matrícula espanyola a l'avinguda Tarragona, davant de l'Andorra 2000. Els serveis d'emergència han atès a la víctima, que ha estat traslladada conscient fins a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell. Encara es desconeixen les causes, però tot fa indicar que l'home hauria creuat correctament el carrer pel pas de vianants. El vehicle ha patit danys materials, concretament al capó i al vidre i ha estat retirat per la grúa del departament de circulació.