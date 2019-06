La despesa de la CASS augmenta un 9,3% respecte al març de l'any passat

La branca general ha patit pèrdues de 24,8 milions d'euros en prestacions sanitàries i de 14,8 milions en baixes i pensions d'invalidesa i orfenesa

Actualitzada 25/06/2019 a les 20:34

Redacció Andorra la Vella

La despesa de prestacions de la branca general de la Cass ha augmentat un 9,3% respecte al primer trimestre del 2018. D'aquesta xifra, s'extreu que les sanitàries han suposat un total de 24,8 milions d'euros mentre que les econòmiques, que agrupen baixes, pensions d'invalidesa i d'orfenesa han estat de 14,8 milions, un 8,8% més que al març de l'any anterior. La branca de jubilació també ha patit un increment de les despeses de les pensions contributives. En aquest sentit, s'ha gastat 24,3 milions d'euros, xifra que suposa el 10,5%. Tot i així, les no contributives s'han reduït un 5,5%, amb 1,1 milions, gràcies a la nova legislació de serveis socials i sociosanitaris sobre les pensions de solidaritat de la gent gran, les quals Govern es fa càrrec directament.

Pel que fa als ingressos, la Cass ha rebut un total de 32,9 milions d'euros de les cotitzacions de la branca general ha augmentat un 4,%. D'aquests, destaquen els 32,9 milions d'euros recaptats dels assalariats i treballadors per compte propi i els 2,5 milions per pensions i baixes. A la branca de jubilació l'augment ha estat menor, amb un 3,7% respecte al primer trimestre del 2018. Les contribucions dels assalariats i treballadors per compte propi ha estat de 38,2 milions, mentre que les prestacions econòmiques han estat d'1 milió i les transferències de Govern per finançar altres pensions no contributives ha estat d'1,1 milions d'euros.