Càritas rep 4.400 euros recaptats a la cursa popular Illa Carlemany

Actualitzada 25/06/2019 a les 13:52

Redacció Andorra la Vella

La recaptació amb les inscripcions de la 10ena cursa popular Illa Carlemany ha permès aconseguir un total de 4.400 euros destinats a Càritas Andorra. La Ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha lliurat aquest matí el xec al President de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora. Un any més s'han destinat els diners al banc d’aliments de l’entitat, on s'han arribat a recaptar un total de 47.600 euros en l'última dècada.

En el marc del dia de l'esport, el passat 19 de maig Govern i el centre comercial van celebrar la cursa per impulsar un estil de vida saludable, que va resultar ser la més concorreguda del país. L’acte s’emmarca dins de l’Estratègia nacional per la nutrició, l’esport i la salut (ENNES), pensada per animar als ciutadans a practicar activitat física i fomentar una alimentació sana.