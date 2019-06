Govern tanca al trànsit l'accés a la Coma d'Arcalís per promoure el ciclisme

La mesura, que estarà en vigor de l'1 de juliol al 15 de setembre, vol evitar la contaminació atmosfèrica a la zona i frenar el deteriorament del paisatge

Actualitzada 25/06/2019 a les 13:46

Redacció Andorra la Vella

El tram de la carretera CG-3 que va des de l'Hortell fins a la Coma del Forat estarà tancada al trànsit des de l'1 de juliol fins al 15 de setembre entre les 8:30 i les 17.30 hores, tal i com van acordar el comú d'Ordino i la Federació Andorrana de Ciclisme.

El tancament de la via vol evitar la contaminació atmosfèrica a la zona i posar fre al deteriorament del paisatge, així com promoure el desenvolupament de noves activitats a l'estació d'Ordino-Arcalís. Segons la Federació Andorrana de Ciclisme, el tancament ajudarà a potenciar el turisme ciclista i a fomentar l'activitat econòmica del país.

Es podrà accedir a la Coma del Forat amb el nou telecabina panoràmic, que serà gratuït per a andorrans i residents durant aquest període. Els ramaders que tinguin bestiar pasturant podran accedir amb el vehicle utilitzant una acreditació.