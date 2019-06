El col·legi Sagrada Família rep el premi per ser l'escola més activa

El centre educatiu s'ha endut dos guardons de Govern gràcies a l'alta participació d'alumnes i familiars en la 10a curs popular del Dia de l'esport

Actualitzada 25/06/2019 a les 18:12

Redacció Andorra la Vella

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha entregat avui el Premi d'Escola Activa 2019 al col·legi Sagrada Família per ser el centre amb més percentatge de participació d'alumnes i familiars a la 10a cursa popular que es va celebrar el passat 19 de maig amb motiu del Dia de l'esport per a tothom. L'escola ha rebut dos premis per la gran implicació rebuda en primera i segona ensenyança, ja que van representar un 20% i un 10% del total de participants, respectivament. Els guardons són dos xecs valorats en 300 euros que seran destinats a material esportiu escolar, així com un trofeu acreditatiu.

La finalitat d'aquest premi és promoure els hàbits saludables a través de l'exercici de manera regular per tal de prevenir malalties, millorar la qualitat de vida i lluitar contra l'obesitat i el sedentarisme a totes les edats.