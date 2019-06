Actualitzada 25/06/2019 a les 06:44

La policia va detenir diumenge un jove no resident de 22 anys per fugir dels agents de Despatx de Control Nacional Juxtaposat de Portà (DCNJ), a la duana francesa. L’home va fer cas omís a les indicacions d’aturar-se per part dels efectius del punt fronterer i va continuar el seu camí cap al Pas de la Casa, on va ser interceptat i detingut per la policia.