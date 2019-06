Dues van ser per un defecte elèctric al ventilador de tiratge i la tercera per l’alta temperatura de la cambra de fusió

El forn del Centre de Tractament de Residus de la Comella ha registrat tres aturades no programades entre el novembre de l’any passat i l’abril del 2019. La primera parada, segons l’informe de la Comissió d’Informació i Vigilància de la planta fet públic aquest mes de juny, es va produir al novembre. El forn es va veure obligat a dur a terme una aturada de seguretat per un defecte elèctric al ventilador de tiratge. Al desembre hi va haver “aturades de seguretat”, assenyala l’informe, per un defecte elèctric al ventilador de tiratge i per la substitució de les targetes del