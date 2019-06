La Llei de seguretat pública fixa 300 euros de càstig per beure alcohol al carrer

La Llei de seguretat pública ha estat reivindicada com a arma per a lluitar contra la problemàtica del botellón des que es va començar a treballar, ja que el plantejament respecte el consum d’alcohol al carrer era el d’imposar multes econòmiques més elevades que poguessin ser dissuasives. Des del 10 d’abril la Llei de seguretat pública ja està en vigor i, en concret, per a la infracció que suposa saltar-se la prohibició de consumir alcohol a la via pública (sempre que no es tracti de recintes on és permès) o en transports imposa 300 euros de sanció. En aquests dos

#1 Pals de cec

(24/06/19 08:11)