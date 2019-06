Detingut un resident de 70 anys amb una taxa d'alcoholèmia de 2,30

Els agents també van haver d'intervenir en dues baralles, una d'elles entre un pare i un fill

Actualitzada 24/06/2019 a les 12:40

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir dimecres passat un resident de 70 anys que conduïa sota els efectes de l'alcohol a les 14.38 hores del migdia. L'home va causar un accident que va provocar danys materials i va ser sotmès a la prova d'alcoholèmia, en la qual va donar una taxa de 2,30 grams per litre.

Els agents també van arrestar un home de 37 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic a conseqüència d'una discussió familiar en un pis de la Massana. La baralla, entre un pare i un fill, va provocar que es produís un forcejament i el progenitor caigués a terra, fet que li va causar una forta contusió a la zona de les costelles. La matinada del dimecres 19 de juny, la policia també va actuar en una altra baralla entre dos joves al carrer a Sant Julià de Lòria. El resident, de 21 anys, va agredir l'altra persona i li va trencar el nas, fet pel qual va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de lesions.