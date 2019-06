Aprendre competint

Un estudiant d’Andorra la Vella de la UPC col·labora en el desenvolupament d’un vehicle elèctric que participarà en dues competicions contra altres universitats.

Al Marcel Muxella, estudiant d’Andorra la Vella de tercer any d’enginyeria mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’apassiona el món de l’automoció i no amaga que voldria vincular el seu futur en una escuderia d’alguna competició, per això no va dubtar ni un segon quan va saber que la universitat participa a la Formula Student, una competició amb representació de diferents universitats de tot el món que aspiren a dissenyar un vehicle elèctric que superi una sèrie de proves. “Sempre m’havia cridat l’atenció aquest projecte, per això no m’ho vaig pensar gaire. Quan entres a l’equip és com