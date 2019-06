Actualitzada 23/06/2019 a les 06:56

La fiscalia ha rebaixat de cinc anys a un any de presó la pena demanada per a tres empresaris valencians, un pare i els seus dos fills, per ajudar a blanquejar a través de la Banca Privada Andorrana (BPA) més de 900.000 euros sostrets de l'empresa pública valenciana Emarsa, ja que s’han ajustat les peticions de condemna al Codi Penal que estava vigent quan es va cometre el delicte.