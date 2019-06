Grandvalira dona el tret de sortida a la temporada d'estiu

La temproada d’estiu de Grandvalira va començar ahir amb l’obertura del Mon(t) Magic Family Park, a Canillo. Una de les principals novetats del parc per a aquest estiu és el tobogan Magic Gliss, que es va inaugurar l’hivern anterior. Es tracta d’un tobogan alpí que compta amb una baixada de 555 metres de longitud i 180 metres de pujada que és apte per a nens a partir de tres anys. Els menors de vuit anys o que tinguin una alçada inferior a 1,30 centímetres hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Per la seva banda, el Golf Soldeu obrirà el proper dissabte 29