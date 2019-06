Filloy participa en la Conferència Mundial de Ministres de Joventut 2019 a Portugal

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, participa aquest cap de setmana a la Conferència Mundial de Ministres de Joventut 2019 i Fòrum de la Joventut +21, que se celebra a Lisboa. La trobada, organitzada per la República Portuguesa i el Consell General de Joventut d’aquest país, aplega alts mandataris de més de 100 països, així com representants de la joventut i alts càrrecs d’aquest àmbit d'organismes internacionals com la Unió Europea, el Consell d'Europa o l’Organització Internacional de Joventut per Iberoamèrica.

Durant les dues jornades de treball es debatran les accions del Programa Mundial d’Acció Juvenil, els compromisos