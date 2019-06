Un grup de manifestants va tallar l’RN-20 a la rotonda de Tarascó des de les sis de la matinada a les tres de la tarda impedint el pas als vehicles

Un grup d’armilles grogues, d’entre seixanta i vuitanta persones, va tallar ahir la carretera RN-20 al seu pas per Tarascó i va impedir la circulació dels vehicles que volien anar a Andorra obligant-los a fer la volta. Segons van informar diversos mitjans de comunicació francesos, els armilles grogues es van començar a reunir cap a les quatre de la matinada i no va ser fins a les sis que van tallar la carretera, just a la rotonda de Tarascó impedint el pas dels vehicles que anaven en direcció al Pas de la Casa, Acs-dels-Tèrmens i al centre de la població