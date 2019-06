Els alumnes van entonar la versió en anglès del popular tema i cridaven per un món més sostenible

Una setantena d’infants van participar ahir a la plaça del Poble en una cantada organitzada per l’Associació del Cor dels Petits Cantors per donar suport al moviment mundial que lluita per un món millor i més sostenible, Sing for the climate. Els infants de diferents centres escolars van entonar la versió en anglès de la cançó Bella Ciao, que va servir també per commemorar el Dia de la Música. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, va felicitar els organitzadors per la iniciativa i va qualificar el projecte a favor del medi ambient com a “molt positiu”, just abans