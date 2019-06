Andorra Telecom restableix el servei de pagament amb targetes de crèdit

Una avaria a la central de telecomunicacions d'Adrall ha deixat sense cobertura els TPV de Crèdit Andorrà i Vall Banc

Actualitzada 21/06/2019 a les 18:24

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom ja ha solucionat l'avaria elèctrica que afectava a la central de telecomunicacions d'Adrall i que ha provocat que des de les 14.30 no es puguessin fer transaccions amb les targetes de crèdit de Crèdit Andorrà i Vall Banc. La companyia ha explicat que aquesta infraestructura és un dels principals punts de sortida cap a l'exterior del sistema de telecomunicacions i que la incidència en els TPV d'aquestes tres entitats és l'única afectació que s'ha detectat al Principat.

Andorra Telecom ha remarcat que en 10 anys de servei des d'aquesta central no s'havia produït mai una avaria com aquesta i que els tècnics treballen per solucionar els problemes i restablir el funcionament.