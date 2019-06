La festa Pride no tindrà desfilada però s'assegura la continuïtat els propers anys

La primera festa Pride a Andor­ra finalment no comptarà amb desfilada. Així ho van confirmar ahir les organitzadores en la presentació de la celebració, que tindrà lloc dissabte 29 i diumenge 30 de juny. El primer dia, la discoteca La Sal obrirà dues sales per celebrar l’orgull amb entrada gratuïta i lliure per a tot­hom. L’endemà, a la tarda, es farà una sèrie d’activitats a la plaça Coprínceps, amb contes sobre diversitat, actuacions dels castellers i de l’escola de dansa TC i la lectura d’un manifest. Un cop finalitzin les activitats hi haurà festa amb discjòqueis fins a les deu

