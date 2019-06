Liberals va fer una profunda renovació de l’executiva, on només repeteixen dues persones

El pacte entre Liberals i Demòcrates podria estendre’s també a les comunals. Aquest almenys és el desig de Jordi Gallardo, que ahir va repetir com a president de Liberals d’Andorra en un congrés en què es va produir una profunda renovació de l’executiva, on només repeteixen dues persones. Gallardo va aprofitar per valorar positivament el pacte de Govern assolit i es va mostrar partidari de repetir-lo a les eleccions comunals d’aquest any. Malgrat això, va reiterar que el partit encara no ha pres cap decisió en aquest sentit i que els comitès parroquials tenen total llibertat per decidir sobre la

