El SAAS va fer pagaments salarials indeguts el 2017

Actualitzada 21/06/2019 a les 12:39

NATURLANDIA ES TROBAVA EL 2016 "EN CAUSA DE DISSOLUCIÓ"

El Tribunal de Comptes ha fiscalitzat els comptes del comú de Sant Julià de Lòria de l’any 2016 i no del 2017 com hauria correspost, ja que l’exercici passat no els va presentar. La corporació no ha fet arribar la documentació del 2017, que també hauria d’haver estat analitzada pel Tribunal de Comptes en l’informe corresponent al 2018 que fiscalitza els comptes del 2017.

En l’informe presentat, l’òrgan es fixa en la viabilitat de Naturlandia. Considera que la valoració de Camprabassa està condicionada per la incertesa significativa sobre la capacitat de la societat per continuar amb les seves operacions, la qual vindrà determinada pel compliment del pla de negoci actualitzat que la societat ha realitzat i pel suport financer que pugui rebre del comú. En aquest sentit, Camprabassa havia presentat, a la data del seu darrer tancament, un patrimoni net inferior al 50% de la xifra de capital social, així que es trobaria en “causa de dissolució”. Recorden que la societat ha tingut durant els darrers exercicis resultats negatius, presentant un fons de maniobra negatiu de 5 milions d’euros a 31 de desembre del 2016 i de 5,8 milions a 31 de desembre del 2015, ha desatès obligacions de pagament al seu venciment, i l’activitat d’explotació no ha generat recursos suficients per fer front a les obligacions que li han vençut en l’exercici revisat, fets que podrien “qüestionar” la seva viabilitat futura o condicionar-la al suport dels seus accionistes.

L’òrgan ha detectat que l’assortidor comunal de carburant ubicat a la deixalleria subministra vehicles de Naturlandia, els quals no tenen targeta autoritzada. Segons assenyala l’entitat el subministrament a aquests vehicles ha estat d’un total de 8.099 litres, sense que el seu cost hagi estat repercutit a la societat titular dels vehicles.

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va subvencionar l’any 2017 amb 292.944 euros els àpats i consumicions del personal a la cafeteria de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. I ho va fer perquè la parapública paga el 50%, i el 100% en el supòsit d’estar de guàrdia, de les despeses de restauració dels empleats que ho desitgin. Així s’indica en l’informe del Tribunal de Comptes sobre el SAAS, en què també s’assenyala que es van satisfer 22.136 euros en concepte de gratificacions al personal, entre les quals per jubilació. Unes retribucions que no estan recollides al reglament de personal ni aprovades pel consell directiu.Igualment, el Tribunal de Comptes ha detectat que el SAAS aplica conceptes retributius i complements, fins i tot a persones de nova incorporació, els quals no es troben regulats al reglament de personal de la parapública. Es tracta d’un complement vinculat als ingressos d’activitat assistencial que van rebre diverses persones que duen a terme aquesta activitat al SAAS i que perceben complements salarials consistents en una retribució percentual en funció dels ingressos que genera la seva activitat, la qual se situa en un interval del 20% al 100% sobre la facturació.L’òrgan fiscalitzador també ha detectat que el 2017 encara es mantenia una prima d’exclusivitat que van percebre directius i persones amb càrrec de responsabilitat que els impedeix treballar en una altra empresa o com a autònoms. També es van pagar primes per projectes que es van satisfer a persones per elaborar o col·laborar en projectes estratègics o de futur i complements ad personam que es van pagar a treballadors per mantenir el nivell salarial una vegada havien cessat en la responsabilitat per la qual havien estat nomenades.El Tribunal de Comptes posa en relleu en el seu informe que per aquests conceptes salarials s’estarien produint “pagaments indeguts susceptibles de generar responsabilitats” civils, penals o administratives per part dels gestors de la parapública. L’òrgan també adverteix que malgrat que aquests complements puguin no ser contraris a la normativa que regula les relacions laborals, en el cas del SAAS, atenent la seva naturalesa d’entitat del sector públic i en atenció al principi de legalitat, s’ha de regir per la regulació especifica que, en aquest cas, és el reglament de personal.El Tribunal de Comptes també posa en relleu en el seu informe que durant l’exercici 2017 el SAAS va rescindir el contracte a un cap de servei, havent convingut amb el treballador una indemnització que va superar en 14.774 euros la que resultaria d’aplicar el que disposa el Codi de relacions laborals, sense que constin les causes que justifiquin aquest excés. Un fet, adverteixen, que també podria generar responsabilitats.L’ens de control destaca que l’hospital arrenda consultoris mèdics (l’antiga clínica Meritxell) a professionals perquè exerceixin la seva activitat privada al centre hospitalari andorrà, però aquests acords no respecten ni la publicitat ni la concurrència en tractar-se d’espais que són públics.En les seves al·legacions a l’informe i respecte a les acusacions de pagaments salarials indeguts, el SAAS assenyala que “no ho són”, ja que tots es realitzen en base a drets adquirits dels treballadors i que són deguts a una llei laboral que és superior al reglament de personal o fins i tot a les pròpies decisions que pogués prendre de forma unilateral el consell directiu. Asseguren que no pagar-les comportaria previsibles resolucions judicials contra el SAAS que obligarien a fer-hi front i indemnitzacions per comiats improcedents. Quant a la indemnització injustificada al cap de servei al qual es va rescindir el contracte, consideren que el Tribunal de Comptes, a l’hora de fer el càlcul, només va tenir en compte el sou base i no el pla de carrera, l’antiguitat, la tretzena paga i els noranta dies de preavís.Un cop analitzades, l’òrgan fiscalitzador considera que les al·legacions no canvien gens les irregularitats detectades.