Només tres alumnes presencials dels 218 que es van presentar no han superat les proves

Queixes per l'examen de matemàtiques Els candidats de la prova de batxillerat professional durant un examen Fernando Galindo

Actualitzada 21/06/2019 a les 11:02

El percentatge d'alumnes aprovats a la Prova Oficial de Batxillerat (POB) ha arribat al 97,7% del total de 218 alumnes provinents de l'Escola Andorrana que es van presentar als exàmens fets al maig i al juny, segons ha informat el Govern. Tres dels estudiants han estat declarats no aptes i dos queden pendents de superar la prova per obtenir el títol al setembre.

En el cas dels 18 candidats lliures que van fer els exàmens hi ha hagut tres aprovats i els altres quinze poden tornar a optar a la prova per aconseguir el títol de batxillerat.

El Govern ha fet públic també el resultat dels alumnes de batxillerat professional que han arribat a un 73,52% d'aprovats. La inscripció va ser de 68 candidats i n'hi ha hagut 18 declarats no aptes. L'especialitat amb millor balanç ha estat secretariat multilingüe amb els sis estudiants aprovats, en sistemes i xarxes informàtiques han aprovat nou dels deu alumnes i activitats físiques, esportives i de lleure suma el resultat més baix d'aprovats amb catorze alumnes aptes dels 23 que van fer la POB PRO.

El ministeri d'Educació considera "molt positiu l'elevat percentatge d'aprovats" que s'ha assolit "per la importància que té aquest diploma per al futur dels alumnes, que els permet accedir a l'ensenyament superior o bé incorporar-se al món laboral", segons assenyala en un comunicat.