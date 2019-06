La protesta organitzada per Podem per millorar els preus dels pisos ha començat aquest dijous a la tarda i durarà fins demà

Actualitzada 20/06/2019 a les 18:21

L'acampada a la plaça del Poble, organitzada per Podem, de protesta contra la situació de l'habitatge ha començat aquest dijous a la tarda amb l'objectiu de denunciar que "estem en una situació d'emergència amb l'habitatge" com ha dit el president de Podem Andorra, Joan Seguí, que ha afegit "que no pot ser que el preu mitjà de l'habitatge sigui igual que el salari mínim interprofessional, hauria de ser un trenta o quaranta percent". A més, Seguí no ha fixat un número concret de persones que es sumaran a l'acampada, que durarà fins demà, perquè aquesta xifra "dependrà de la climatologia". En l'inici de la protesta han assistit el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, el portaveu del moviment hippy d’andorra, Edgar Seguí, i el conseller general del Partit Socialdemòcrata, Roger Padreny, qui ha explicat que des del PS recolzen l'acampada, igual que l'any passat, perquè l'habitatge és una "necessitat".

Respecte la creació de l'Institut de l'Habitatge per part de Govern, el president de Podem ha comentat que "pot ser una bona eina, però que no tingui dilació ni dialtació en el temps, sinó que hi hagi una acceleració per solucionar el tema de l'habitatge".

#2 I els que guanyen molt I no paguen impostos

(20/06/19 18:26)



#1 R.

(20/06/19 17:59)