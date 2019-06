Primera sessió de control al Govern de la legislatura

L'executiu de Xavier Espot respon a les primeres preguntes parlamentàries des de l'inici del mandat

Primera sessió de control al Govern El Govern complet a la primera sessió de control de la legislatura Fernando Galindo

Actualitzada 20/06/2019 a les 17:05

Redacció Andorra la Vella

El Govern se sotmet aquesta tarda a les primeres preguntes parlamentàries d'una sessió de control des de l'inici de la legislatura al Consell General. El cap de Govern i els ministres han de respondre a les qüestions plantejades sobre la trobada que va mantenir Xavier Espot amb el ministre de Foment Espanyol, José Luís Ábalos a la Trobada Empresarial del Pirineu respecte a l'aeroport de la Seu i la instal·lació del GPS per part de la consellera demòcrata Mònica Bonell i per l'acord signat per fer l'executiu de coalició, les negociacions amb la Unió Europea i els canvis a la Llei de Funció Pública, entre d'altres, després de la sentència del Tribunal Constitucional, presentades pels consellers socialdemòcrates.