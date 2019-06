Mateu serà l'ambaixador a Madrid i Descarrega, a París

Actualitzada 20/06/2019 a les 12:44

UN CENTENAR DE DEMANDES DEL PAS

El Govern ha rebut un centenar de sol·licituds per optar a les ajudes per pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN-22, a un dia (avui) del tancament del termini per presentar-les. Per rebre-les els destinataris han d’acreditar que durant el tancament de l’accés a França, del 28 d’abril al 15 de maig, van exercir de manera continuada l’activitat.

Els empresaris afectats per aquesta situació poden sol·licitar al Govern una subvenció de la part de cotització de la CASS (corresponent al període de tancament de la carretera) que assumeix el patró (15,5%) dels seus treballadors.

L’ex-síndic general Vicenç Mateu i l’exministra de Funció Pública Eva Descarrega assumiran l’1 de setembre els càrrecs d’ambaixadors d’Andorra a Espanya i França, respectivament. Així ho va decidir ahir el consell de ministres, que va ratificar en els seus càrrecs Esther Rabasa com a ambaixadora a la Unió Europea, a Bèlgica, a Luxemburg i als Països Baixos, i Elisenda Vives com a ambaixadora als Estats Units d’Amèrica, al Canadà i a Mèxic, i representant permanent del Principat a l’oficina de les Nacions Unides.Tant Mateu com Descarrega tenen experiència anterior com a ambaixadors. El primer va ser màxim representant diplomàtic del Principat a Espanya i França, i la segona, ambaixadora a la Unió Europea, a Bèlgica, als Països Baixos, a Luxemburg, a Eslovènia i a Alemanya. Preguntat pels nomenaments i malgrat que els dos van ser ambaixadors en el passat, el portaveu del Govern, Eric Jover, va admetre que tots dos han esdevinguts ambaixadors per designació política i no per carrera diplomàtica. Tot i això, cal recordar que Descarrega és funcionària adscrita al ministeri d’Afers Exteriors.“Els ambaixadors són alts càr­recs i una de les seves funcions és justament portar l’acció de Govern i les polítiques allà on tenen representació i han de complir requisits de confiança i de competència”, va recordar el portaveu del Govern.La reunió del consell de ministres d’ahir també va servir per nomenar Marc Pons com a secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, i Helena Mas com a secretària d’Estat de Salut. També es va ratificar Albert Hinojosa com a director del departament de Tributs i de Fronteres i es va aprovar l’estructuració del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, liderat pel ministre Jordi Gallardo, que assumeix les competències en matèria general de relacions institucionals i coordinació ministerial del Govern, l’activitat registral mercantil, la política econòmica del Principat, la diversificació dels sectors econòmics i industrials, la innovació empresarial, la coordinació del transport de l’Estat, el foment a l’ocupació i el treball, i l’activitat estadística.En el consell de ministres d’ahir es van aprovar els treballs de nova pavimentació i reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i carrers per 3,7 milions d’euros, el subministrament de diversos materials de senyalització de la circulació i l’abalisament per a car­reteres per 106.000 euros, i la instal·lació i posada en servei de nou semàfors i diversos aforadors de comptatge de vehicles per un valor de 200.000 euros.