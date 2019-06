La Pride LGTBIQ+ no tindrà desfilada

Enlloc de la desfilada es duran a terme diverses activitats al llarg del cap de setmana del 29 i 30 de juny, com pintacares, contes i actuacions

La Pride no tindrà desfilada però s'hi dedicaran dos dies d'activitats Vanessa M. Cortés, Anna Aguareles i John Holt a la presentació de les activitats Pride 2019

Actualitzada 20/06/2019 a les 17:48

Redacció Andorra la Vella

La primera desfilada Pride per a celebrar el dia de l'orgull del col·lectiu LGTBIQ+ no es durà a terme, però sí que tindran lloc diverses activitats al llarg del cap de setmana del 29 i 30 de juny. Així ho han explicat Vanessa M. Cortés, presidenta de Stop Violències, Anna Aguareles, del moviment Gaysper a Andorra i John Holt, promotor d'esdeveniments i DJ de La Sal Club, durant la presentació d'aquest matí al Centre Cultural la Llacuna.

Dissabte 29 a la nit se celebrarà una festa a la discoteca La Sal fins a les 5 de la matinada, gratuïta i oberta a tothom. S'obriran dues sales per a poder gaudir de les mescles de la Dj Patricia Mantovani i es vendran polseres per 3€ per tal destinar els beneficis a crear el primer col·lectiu LGTIB del Principat. El diumenge 30 a la tarda hi haurà pintacares, contes sobre la diversitat i diverses actuacions a la plaça Coprínceps, com els castellers, l'escola TC de dansa i Dj fins a les deu del vespre. Durant tot l'esdeveniment hi haurà cartells del punt lila de Stop Violències per si alguna dona resulta víctima d'una agressió.

#2 Mascle hetero

(20/06/19 19:05)



#1 normalització

(20/06/19 18:58)