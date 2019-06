El Govern publica 14 nous edictes de funcionaris

El Govern ha convocat fins a catorze nous concursos per cobrir places de funcionaris en uns edictes que ahir van sortir publicats al BOPA. Quatre són per cobrir places de tècnics d’Afers Socials especialitzats en educació social àrea B; tres per a la cobertura de places vacants de monitors del centre d’acolliment d’infants de la Gavernera; dues per ocupar el lloc de treball de tècnic d’Afers Socials especialitzat en educació social àrea A, i dues més d’operari al departament d’Ordenament Territorial. La resta de places són una de personal de suport del centre d’acolliment d’infants; una de tècnic per ocupar

#1 juanito

(20/06/19 10:52)