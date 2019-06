Sílvia Riva rep l’encàrrec del cap de Govern d’engegar un equipament sempre ajornat

Last but not least, va venir a dir el cap de Govern, Xavier Espot, a l’última ministra a jurar el càrrec, Sílvia Riva, que ho feia ahir en un acte a l’Espai Columba, l’edifici construït per allotjar els frescos romànics de Santa Coloma i que Espot va presentar com “un símbol” d’aquest nou executiu d’entesa: va ser un Govern liberal qui va comprar els frescos (ara fa més de dotze anys) i un de demòcrata qui va bastir el continent. A la nova titular de Cultura i Esports li va aclarir que “seria un error creure que qualsevol ministeri és