Actua crea el primer manual per a l'empresari

L'eina dona informació sobre creació d'empreses, obertura de comerços i inversió estrangera

Actualitzada 20/06/2019 a les 12:49

Redacció Andorra la Vella

Actua ha creat el primer manual bàsic per a l'empresari, un document adreçat a totes aquelles persones que vulguin obrir un negoci i/o establir-se a Andorra. L'objectiu és que l'eina faciliti la creació d'empreses, l'obertura de comerços i la inversió estrangera, entre d'altres. Les persones interessades a utilitzar-lo han de posar-se en contacte amb Actua per correu electrònic o a l'oficina de Prat del Rull, on s'estudia individualment els casos per tal de conformar el document personalitzat d'acord amb les necessitats.