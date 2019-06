Terceravia demana al Govern tota la informació sobre el GPS

El conseller general de terceravia Josep Pintat ha entrat una demanda d’informació a Sindicatura relativa a l’aeroport d’Andorra-la Seu i el sistema d’aproximació per GPS. Pintat reclama al Govern “tota la informació que obri en les seves mans” en relació amb els compromisos adquirits pel que fa a l’aeroport; còpia de l’estudi corresponent que exposi la programació, el tipus de vols i les exigències comercials del Govern en relació amb la infraestructura; còpia de l’estudi realitzat per uns experts suïssos sobre l’operatiu instrumental anunciat per l’exministre Gilbert Saboya el 29 i 30 de novembre al Fòrum de l’Empresa Familiar, i

#1 karlitos

(19/06/19 13:28)