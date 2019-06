El cap de Govern destaca el futur Museu Nacional com un dels projectes destacats que ha de tirar endavant Riva durant aquesta legislatura

Sílvia Riva jura com a ministra de Cultura i Esports Sílvia Riva és la nova ministra de Cultura i Esports Fernando Galindo

Actualitzada 19/06/2019 a les 20:07

Redacció Ándorra la Vella

La composició del Govern ha quedat tancat aquesta tarda amb el jurament de Sílvia Riva com a titular de Cultura i Esports a l'Espai Columba de Santa Coloma. El cap de l'executiu ha remarcat "l'alta missió" que tindrà la ministra per combinar el suport constant al teixit associatiu cultural i esportiu del Principat i que és l'encarregada de donar un "impuls decidit de projectes que contribueixen a la projecció del nostre país" entre els quals ha destacat el del futur Museu Nacional. Xavier Espot ha recordat que aquest ha de ser "la peça clau que expliqui el que som, tant a les persones que ens visiten com a nosaltres mateixos; l'element que estructuri el nostre relat col·lectiu". En aquest sentit, Riva ha destacat que "és un repte" però que busquen que sigui un projecte participatiu i que el ministeri actuï com a "eix vertebrador del nostre tarannà". La nova titular de cultura també ha afegit que vol donar empenta a joves creadors, a manifestacions culturals i a artistes, així com conèixer les "aportacions de tots els col·lectius" per fer noves iniciatives. En l'àmbit d'esports, la ministra ha subratllat que es farà un especial èmfasi en la continuïtat de l'esport de base i en el seguiment i acompanyament dels professionals.

Sílvia Riva havia estat consellera general demòcrata escollida per la territorial d'Andorra la Vella en la legislatura del 2011-2015 i s'ha incorporat al Govern setmanes després que la resta de ministres per motius laborals.

#1 R.

(19/06/19 19:29)