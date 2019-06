Macron anuncia la visita al país el 12 de setembre

L’estada del Copríncep francès a Andorra es podria allargar un dia més

19/06/2019

Gerard del Castillo Andorra la Vella

El Copríncep francès, Emmanuel Macron, farà una visita oficial a Andorra el 12 de setembre vinent si no hi ha canvis de darrera hora. L’estada, que no serà abans de la festivitat de Meritxell, es podria allargar un dia més, tot i que no s’ha precisat si el cap d’Estat passarà una nit al Principat. Macron va anunciar la visita al cap de Govern, Xavier Espot, en la trobada que van mantenir ahir a la tarda al Palau de l’Elisi, en la qual també va estar present la síndica general, Roser Suñé. “La visita al Principat serà segurament el 12, però se’ns ha deixat una miqueta de marge perquè depèn de com evolucionin les coses es pot moure un dia amunt o un dia avall”, va assenyalar Espot en declaracions al Diari. Respecte a les jornades que Macron estarà al país va dir que “no hem precisat si serien dos dies”, i va afegir que “li hem explicat quin és el format que habitualment es fa –recórrer totes les parròquies– i si hi ha predisposició a fer una visita completa caldrà veure si es pot fer en dos dies o en un”.

Cal recordar que la darrera visita d’un Copríncep francès a Andorra va ser la de François Hollande el 12 i 13 de juny del 2014. A tall d’anècdota s’ha d’assenyalar que l’estada de Macron al Principat arribarà poques hores després que la selecció andorrana de futbol jugui a París contra la campiona del món. El partit, corresponent a la fase classificatòria per a l’Eurocopa del 2020, es jugarà a l’Estadi de França la nit de dimarts 10 de setembre.



Suport a les negociacions

El Copríncep francès, després que el cap de Govern li expliqués la voluntat de l’executiu de continuar treballant en la negociació per un acord d’associació amb el servei d’Acció Exterior de la UE, va reiterar el ple suport de França en aquest procés. “Ell és conscient que hi ha determinades especificitats que Andorra ha de poder mantenir i entén que la realitat territorial i poblacional del país requereix encaixos específics en determinades matèries”, va assenyalar Espot, que va afegir que “també ens ha dit que es tracta d’un treball d’aproximació a la Unió Europea i que Europa no pot renunciar als principis bàsics comunitaris, l’assumpció dels quals és imprescindible si t’hi vols aproximar”.

Espot va aprofitar la reunió amb Macron per donar-li les gràcies per l’efectivitat dels serveis francesos perquè la circulació a l’RN-22 és pogués restablir ràpidament després del tall de l’abril passat. També es va parlar del conveni entre Andorra i França per millorar la carretera respecte al risc d’allaus. “La intenció del govern francès es donar continuïtat a aquestes obres”, va explicar el cap de l’executiu. Quant a la millora de la via fins a Tarascó, “la idea és seguir amb els treballs, però com tots els governs depenen que es vagin aprovant els pressupostos corresponents”.

Al llarg de la reunió, d’uns 45 minuts, es van tractar altres qüestions, com la Cimera Iberoamericana i el repte que això suposa per Andorra. “S’ha mostrat disposat que França ajudi quant a seguretat i en aquelles qüestions que requereixin un reforç per poder encarar-la amb èxit.”

Espot, que va explicar al Copríncep francès la recent configuració del Govern de coalició, el va informar del projecte de candidatura multinacional conjunta per a Patrimoni Mundial de la Unesco sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra on està inclòs el castell de Foix. “Li ha semblat molt interessants i ens ha donar el seu suport.”

Els mandataris, pel que fa a les relacions bilaterals, van celebrar la tradicional col·laboració entre els dos països en matèria d’educació. “Hi haurà una política de continuïtat i suport de França i [Macron] ens ha agraït les aportacions que des del Govern es fan per mantenir l’ensenyament francès a Andorra.”

Finalment, també es va parlar de la cooperació en matèria de transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic.



LA TROBADA

-Macron va informar la delegació andorrana que vi-sitarà Andorra després de Meritxell. Amb tota probabilitat el 12 de setembre. Podrien ser dos dies de visita.



-El Copríncep va testimoniar el suport de França a la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea. Es va mostrar coneixedor de les especificitats d’Andorra, però va recordar que Europa té uns principis bàsics irrenunciables.



-El projecte de fer Patrimoni de la Humanitat la construcció del Coprincipat engresca el cap d’Estat.



-Agraïment del Govern a la rapidesa de les actuacions franceses per obrir l’RN-22. Macron assenyala la intenció del seu govern de donar continuïtat a les obres per evitar allaus.



-El cap d’Estat mostra la disposició de França a ajudar Andorra en la seguretat de la Cimera Iberoamericana i en altres qüestions relatives a l’esdeveniment.



-Reconeixement del Copríncep per les aportacions que des del Govern es fan per mantenir al país el sistema educatiu francès.



-A la trobada també es va parlar de la cooperació en matèria de transició ener­gètica i de lluita contra el canvi climàtic.



-La reunió, a la qual va assistir la síndica general, es va allargar 45 minuts.

