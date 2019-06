L'aeroport a Andorra tindria un cost d'entre 500 i 700 milions d'euros

Els diversos estudis que s'han realitzat semblen demostrar que és factible dur a terme un projecte d'aquestes dimensions, tot i que cal sospesar molts aspectes, com l'impacte ambiental

L'aeroport a Andorra costaria entre 500 i 700 milions Miquel Armengol, responsable de la Cambra de Comerç durant la presentació del Pla de desenclavament d'Andorra

Actualitzada 19/06/2019 a les 22:20

Redacció Andorra la Vella

El preu de l'aeroport internacional a Andorra tindria un cost que oscil·laria entre els 500 i 700 milions d'euros. Així ho ha explicat Miquel Armengol, el responsable de la Cambra de Comerç, Industria i Serveis d'Andorra (CCIS) durant la presentació del Pla de desenclavament d'Andorra al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. La Cambra ha explicat que han tingut contacte amb diferents grups d'inversió, els quals han mostrat interès en aportar el 100% de la inversió, però que encara no hi ha cap decisió en ferm. El diversos estudis que s'han realitzat, l'estudi de viabilitat de procediments i d'estructura, semblen demostrar que és factible dur a terme un projecte d'aquestes dimensions, tot i que encara queda donar el següent pas, que és veure quin és l'impacte ambiental. Des de l'ens tenen molt clar que s'han de sospesar molts d'altres aspectes, com la inversió necessària, la rendibilitat del nou equipament i l'alineament estratègic amb els plans de desenvolupament socioeconòmics del país en l'àmbit de les infraestructures.