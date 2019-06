Govern convoca 166 places per cobrir vacants a Educació

L'executiu ha aprovat els nomenaments de Marc Pons i Helena Mas com a secretaris d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana i Salut, respectivament

Govern estudiarà mesures al punt negre del xoc mortal a Ordino Xavier Espot i Marc Pons en un acte quan era cònsol menor de la capital SFG

Actualitzada 19/06/2019 a les 18:35

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha decidit avui aprovar la contractació de 166 persones per cobrir les vacants del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior per al curs vinent. El portaveu de l'executiu, Eric Jover, ha anunciat que 114 places són de personal per a l'Escola Andorrana i Formació Andorrana, 41 per a Formació Professional, una desena per a Inspecció i una per a Ensenyament Superior i ha detallat que 144 vacants s'han de cobrir per funcions estructurals i les altres 22 a comissions de servei per les necessitats detectades per al proper curs escolar en funció de la matriculació d'alumnes, com es fa cada any.

La reunió del Govern d'aquest matí ha formalitzat els nomenaments de Marc Pons com a secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana i d'Helena Mas per al mateix càrrec a Salut. L'executiu ha acordat a més la designació de Vicenç Mateu com a ambaixador a Espanya, d'Eva Descarrega a França, Mònaco i com a delegada permanent del Principat a la Unesco i de Joan Forner com a representant permanent al Consell d'Europa, i ha ratificat Esther Rabassa com a ambaixadora a la Unió Europea i Bèlgica i a Elisenda Vives als Estats Units.

#4 Patètic

(19/06/19 21:25)



#3 Juanito

(19/06/19 19:38)



#2 Felix

(19/06/19 19:02)



#1 Marc

(19/06/19 18:59)