Pallarés afirma que no derogarà la normativa, però està oberta a fer canvis més enllà dels dos articles tombats pel TC

El Govern tripartit de Xavier Espot està obert a modificar la Llei de Funció Pública després de les crítiques dels sindicats de l’administració durant la legislatura passada. Precisament ahir la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Judith Pallarés, va mantenir una primera reunió amb els representants del Sindicat del Personal de l’Administració General (Sipaag) per tractar aquesta qüestió. La trobada, segons van destacar des del Sipaag, es va desenvolupar “en un clima de diàleg i bona predisposició”. Un ambient cordial i propici per a la conversa afavorit, en part, per la presència de la nova secretària d’Estat de

