“La norma no és que hi hagi pisos de propietat sense regularitzar”

El vicepresident de l’Agia no és partidari de mesures que castiguin els propietaris de pisos de lloguer que no els posen al mercat i reclama estadístiques per saber-ne els preus reals

Actualitzada 19/06/2019 a les 07:10

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Expert del sector immobiliari andorrà i amb una àmplia trajectòria fa uns dies va ser escollit al congrés mundial celebrat a Moscou president de la Fiabci, l’associació internacional del sector més important del món. Ara, vicepresident, n’assumirà la presidència durant el mandat 2021-2022.



Com qualificaria la situació del mercat immobiliari?

Estable, estem en una situació d’estabilitat. Sí que és cert que tenim repunts percentuals en què uns mesos es treballa més i en altres mesos es treballa menys. Tant de venda com de lloguer estem en una situació d’estabilitat.



És un problema el lloguer?

Hi ha una problemàtica per diversos factors. Hi hagut més pisos turístics, hi ha menys pisos ofertats per lloguer i el tipus de gent que tenim busca a la mateixa zona i un mateix tipus de propietat. No és que no n’hi hagi per a ells, sinó que als mateixos agents immobiliaris els és difícil trobar-ne per poder-los oferir.



Estem com a l’hivern?

A l’hivern tenim la situació dels temporers que es repeteix any rere any. Ara hi ha molta més oferta perquè aquests pisos han quedat buits. Però alguns són de propietaris que decideixen venir a l’estiu o de gent que només els vol llogar per temporada.



Tornarà a passar el mateix el proper hivern?

Depèn. A tall d’exemple: si hi ha gent que no ha pogut vendre les seves propietats a l’estiu i a l’hivern els vol treure un rendiment posant-les en lloguer n’hi haurà. Varia any a any. Ja ens agradaria tenir una fórmula que ens digués com funcionarà cada any el mercat.



Quin és el mercat de pisos no regularitzats de ciutadans espanyols que ara no es poden posar en lloguer?

Un dels problemes que tenim a Andorra és com ho quantifiquem. No tenim una estadística clara que ens permeti quantificar això. Si em preguntes si és un problema aquesta situació, la meva resposta seria no ho sé perquè no sé quants pisos hi ha que són de residents espanyols que els tenen aquí sense declarar o els tenen declarats. No tenim aquesta informació, però hi ha molts propietaris que tenen el pis regularitzat, la norma no és que hi hagi d’haver pisos sense regularitzar. N’hi ha molts que estan regularitzats i avui en dia hi ha mètodes per fer-ho.



Els preus dels lloguers estan fora del mercat?

Aquí impera la llei de l’oferta i la demanda. Si jo busco un pis i estic disposat a pagar el que em demanen estic dins del mercat, si no estic disposat a pagar-ho estic fora del mercat. D’altra banda, és evident que hi ha pisos que estan fora de mercat com que n’hi ha que estan dins. Però per saber-ho necessitem unes estadístiques fiables que facin de guia a la gent, no només als professional immobiliaris. Que els consumidors sàpiguen que en aquesta zona val entre 600 i 800 euros i que quan hi vagin a llogar un pis puguin dir si està o no fora de mercat.



Com veu les mesures que ha dut a terme el Govern?

No estic d’acord amb les mesures negativistes. Estic a favor de mesures que facin que hi hagi més pisos al mercat. Si tu taxes un pis perquè està tancat li estàs dient al propietari que si tu no fas res te’l taxo i aquest pot fer els seus números i acceptar o no. Però si tu l’incentives que el llogui, li garantitzes que el lloguer el cobrarà i que si hi ha un desperfecte Govern i Comú li donen una garantia és més fàcil que el posi a lloguer. Hi ha moltes opcions a l’hora d’incentivar la gent perquè posi els pisos en lloguer.



Darrerament s’han publicat estadístiques respecte als preus dels lloguers. Són reals?

No. El problema és d’on surten aquestes estadístiques. Quina és la font d’aquestes. A l’AGIA estem elaborant un estudi i costa molt involucrar totes les administracions i aconseguir aquestes estadístiques. Quan ho tinguem serà una eina molt útil tant per als agents immobiliaris com per a la ciutadania. Llavors serà el moment que podrem analitzar el sector i dir quines són les seves mancances.



Hi haurà alguna sorpresa?

L’estudi es basarà en preus de mercat reals, el que la gent està pagant avui dia. La intenció és fer-lo anualment i poder veure la evolució dels preus de mercat, si pugen o baixen.



Quant als habitatges nous, es veu un canvi de tendència.

Sí. El mercat s’està movent cap al mercat de luxe. Hi ha molts factors perquè es vagi cap el luxe. Els comuns tenen els seus impostos de construcció i un pla parcial té el seu cost. I el promotor a l’hora de fer un pressupost analitza el preu de cost i si ha de fer un producte que sigui vendible o de lloguer. I els pisos que s’estan fent avui en dia es deriven cap el luxe.



Tindran sortida aquests pisos?

Esperem que sí. I si hi ha sortida voldrà dir que l’economia anirà a millor.



Hi ha perill d’una nova bombolla immobiliària?

Aquesta és la gran pregunta que es fa tothom. No la sé contestar perquè no tinc una bola de vidre. Al final anem en funció una mica del que és el mercat intern i el mercat internacional. Qualsevol canvi que hi hagi al món pot canviar-ho tot.



S’ha aprés del passat?

El consumidor ara és molt més exigent amb el sector immobiliari i té una consciència més clara del que són els preus. El consumidor ha de ser molt exigent amb l’agent immobiliari i amb la propietat que vol comprar. Potser és el bé més car que comprarà a la seva vida.



Ha estat escollit vicepresident de la Fiabci i en serà el president. Expliqui al gran públic què és la Fiabci?

És una associació internacional on hi ha una setantena de països i una quarantena de professions representades que et dóna una visió de 360 graus del que és el sector immobiliari. El que fa és compartir coneixement i les millors pràctiques a través del negoci internacional. El seu objectiu és millorar les pràctiques del sector immobiliari ja que no tots els països estan regulats.



Andorra sí que ho està.

Sí, tenim aquesta sort. I molts estats s’emmirallen en nosaltres per transmetre al seu país la nostra llei per ser més professionals.



El sector té mala reputació?

Depèn. Hi ha gent que ha tingut males experiències com gent que n’ha tingut de bones. I aquí juga el grau d’exigència de cadascú. La gent ha de saber triar molt bé a l’agent immobiliari que vol que el representi.



La Fiabci castiga la mala praxi?

Sí, a aquells membres que no segueixen les pautes de valors i de millors pràctiques en l’àmbit internacional se’ls castiga i fins i tot se’ls pot expulsar de l’entitat.



Com arriba a president de la Fiabci un andorrà?

Andorra és un país com qualsevol altre. El fet d’haver fet el congrés mundial fa dos anys a Andorra ha fet que la gent sàpiga com treballem aquí i ha estat un dels punts clau perquè hagin confiat en la nostra proposta.