Josep Roig, nou secretari d’organització, considera que no existeix cap “sector crític”

El president de Progressistes-SDP va reivindicar el paper de la formació al panorama polític andorrà tot i no aconseguir representativitat al Consell General. Bartumeu considera que “la nostra proposta de centreesquerra progressista no la cobreix cap altra formació”. Segons l’excap de Govern, Progressistes-SDP té una “responsabilitat no només per la nostra gent, que reitera la voluntat de seguir treballant, sinó també davant del més del miler de ciutadans que ens van fer confiança”, una postura que va defensar ahir durant la celebració de l’assemblea de la formació que va servir per ratificar Bartumeu com a president. Davant d’aquesta tesitura, Progressistes-SDP