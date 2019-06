Pena de dos anys condicionals per una agressió amb una taula de snow

L’atacant, un jove francès, va provocar una ferida al cap a un turista espanyol a les pistes del Pas

El Tribunal de Corts ha decidit condemnar a dos anys de presó condicional i el pagament de 16.000 euros d’indemnització un jove francès per haver atacat un turista espanyol amb una taula de snowboard a les pistes del Pas de la Casa. La pena es correspon amb la demanda de la fiscalia, però és un any inferior a la de l’acusació particular. En termes econòmics, el Tribunal ha tingut en compte gran part de les despeses que va originar l’agressió a la víctima i que l’acusació demanava que el processat compensés, ja que la demanda era de 18.000 €. El