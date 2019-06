Detingut després d'un accident per conduir begut i no tenir el carnet

Un resident de 45 anys va ser detingut ahir després de patir un accident amb el cotxe i donar positiu en alcoholèmia. La policia va informar que l’home, a més, tenia el permís de conduir retirat. El sinistre va tenir lloc pels volts de les 20.43 hores de divendres, quan el detingut circulava per la carretera dels Cortals d’Encamp en un Audi A4 amb matrícula del Principat. Segons fonts policials, l’home viatjava sol al cotxe i va resultar ferit lleument. En l’incident no es va veure implicat cap altre vehicle. No obstant això, no han transcendit les causes ni com