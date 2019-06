El cap de l’executiu encapçalarà l’executiva de Demòcrates, mentre que Jaume Serra i Rosalina Areny seran els secretaris general i d’organització

El cap de l’executiu, Xavier Espot, va defensar ahir el pacte de govern al qual Demòcrates (DA) va arribar amb Liberals d’Andorra (L’A) i Ciutadans Compromesos (CC) ja que considera que van ser els electors els que, amb els seus vots, van demanar DA que posés en marxa “una nova cultura de coalició i entesa”. “Jo vull governar per a una àmplia majoria del país i per això volia que la majoria del Consell estigués representada al Govern”, hi va afegir. Ho va explicar ahir durant la celebració del cinquè congrés del partit demòcrata en el qual va ser escollit