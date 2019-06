L'equip del Cirque du Soleil ja prepara 'Rebel' a Andorra

A falta de dues setmanes perquè tingui lloc l’estrena de l’espectacle Rebel del Cirque du Soleil, ahir es va donar la benvinguda a tot l’equip que farà possible la posada en marxa d’aquest esdeveniment. El director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, va rebre als artistes i el personal tècnic implicat en aquest projecte. Una trobada informal que va servir per donar a conèixer Andorra als artistes, els objectius de l’espectacle i per presentar els membres de cada equip. En concret, l’espectacle comptarà amb un total de 25 artistes de 18 nacionalitats diferents i 46 persones del