Els ocupants de l’aeronau, sinistrada per causes que s’investiguen, van morir calcinats

El resident de nacionalitat francesa que dijous va perdre la vida en un accident d’avioneta a la Cerdanya francesa es va traslladar al Principat fa aproximadament un any i mig i amb la intenció d’obrir una acadèmia de vol, segons van explicar fonts coneixedores. François Guillen, de 55 anys, vivia a la capital i freqüentava l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell. Ell era el pilot i el propietari de l’aeronau sinistrada, model Cessna 172 i amb matrícula francesa, que es va estimbar contra un turó en una zona situada entre Sallagosa i Estavar, a prop de Llívia, per causes que tècnics gals