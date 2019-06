El TC impulsa La nit del dret per difondre la cultura jurídica entre la societat andorrana

El Tribunal Constitucional (TC) organitzarà la primera edició de La nit del dret el dia 6 de setembre al vestíbul del Consell General, un esdeveniment que se centrarà en la celebració de dues taules rodones per tractar el tema principal de la jornada: la seguretat jurídica. Així ho va assegurar el president del TC, Dominique Rousseau, que explica que un dels objectius per celebrar aquesta activitat és apropar la cultura jurídica a la societat, així com permetre que totes les professions del dret tinguin un espai per reunir-se i discutir diferents problemes del món jurídic. “El dret comporta una part