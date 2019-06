La Taula de Mobilitat va celebrar ahir la primera reunió de la legislatura amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell; els representants dels diferents comuns, la policia i els responsables del departament de Mobilitat. Un dels punts que els integrants de la Taula van abordar durant la trobada va ser el de la nova reglamentació que es vol impulsar per homogeneïtzar els passos de vianants: des de promoure un disseny i una senyalització conjunta, a decidir en quins punts han d’estar semaforitzats o no. Actualment cada comú pot optar per un disseny