El Partit Socialdemòcrata (PS) va confirmar que la primera proposició de llei que presentarà serà un text per “impulsar la inversió per part d’organismes públics per a la rehabilitació o construcció de pisos que puguin sortir al mercat de lloguer a un preu assequible”. El president, Pere López, va afirmar que la situació del mercat de l’habitatge està empitjorant i que aquest era un dels punts destacats del seu programa electoral.