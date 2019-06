La patronal rep notificacions d’empreses amb les quals l’administració no contacta quan compra material o licita obres

La CEA ha demanat a l’executiu que les administracions públiques, inclosos els comuns, facin prevaldre la contractació d’empreses andorranes, tant per a la compra de productes com per a la contractació de serveis. Així ho va explicar el president de la patronal, Gerard Cadena, al cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en la trobada que van celebrar ahir i que va servir com a “primera presa de contacte”. Cadena reconeix que “normalment sí que es contracten abans les empreses d’aquí, però darrerament hem tingut unes quantes demandes per part d’associats en